In un messaggio apparsi su un forum, si sostiene che la ragazza menzionata dal testimone nel caso di Garlasco non sia Chiara Poggi. La Procura di Pavia sta per concludere le indagini sul delitto, e questa conversazione si inserisce nel quadro delle verifiche in corso. La ragazza di cui si parla non è quella coinvolta nel caso giudiziario, e il nome verrà mantenuto riservato.

Non è Chiara Poggi la ragazza da cui Andrea Sempio sarebbe stato ossessionato secondo quanto emerge da uno scambio di messaggi su un forum, il «Club di seduzione italiana», che sfiora l’indagine in via di chiusura della Procura di Pavia sul delitto di Garlasco. Ne è convinta la difesa dell’uomo, convocato per mercoledì in Procura e da alcuni giorni unico indagato per l’omicidio, tanto da ipotizzarne la convocazione, come testimone, in caso di processo. Incrociati con altri elementi e con la consulenza di un criminal profiler del Racis, questi scritti, raccolti in un anno di accertamenti, avrebbero portato i pm pavesi a contestare a Sempio, oltre all’aggravante della crudeltà, quella dei motivi abietti, «riconducibili all’odio per la vittima a seguito del rifiuto del suo approccio sessuale».🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Caso Garlasco, "La ragazza di cui parla Sempio in chat non è Chiara, la chiameremo"

Delitto di Garlasco, riunione romana per Andrea Sempio e i suoi legali

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