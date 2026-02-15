Non ci sono chat Garlasco Chiara Poggi e Andrea Sempio | la scoperta nel pc
Chiara Poggi e Andrea Sempio hanno scoperto che nel computer non ci sono conversazioni, una prova che potrebbe cambiare le indagini sul delitto di Garlasco. La scoperta è avvenuta durante un'analisi approfondita dei dispositivi digitali, portando alla luce un dettaglio che non era stato ancora considerato. La vicenda, avvenuta quasi vent’anni fa, resta irrisolta e alimenta ancora oggi molte domande.
A quasi vent’anni da quel 13 agosto 2007 che sconvolse una tranquilla villetta di provincia, il delitto di Garlasco continua a interrogare magistrati, investigatori e opinione pubblica. La morte di Chiara Poggi, 26 anni, trovata senza vita nella sua abitazione, è diventata uno dei casi giudiziari più discussi e controversi della cronaca italiana. Una vicenda che ha attraversato gradi di giudizio, sentenze ribaltate e anni di dibattiti televisivi, fino alla condanna definitiva di Alberto Stasi, all’epoca fidanzato della giovane. >> Scandalo ai livelli più alti del potere: scoperto tutto così. Scoppia il caso: “Si deve dimettere” Il processo, lungo e complesso, si è concluso con la responsabilità penale di Stasi, ma attorno a quella casa e a quelle scale è rimasto un alone di interrogativi che non si è mai del tutto dissolto.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Garlasco, video di Andrea Sempio nel PC di Chiara Poggi: il verbale fantasma
Nel caso di Garlasco, emerge un dettaglio inquietante: il video di Andrea Sempio presente nel PC di Chiara Poggi è stato modificato in modo sospetto.
Garlasco, respinto l'incidente probatorio richiesto da Andrea Sempio sul pc di Chiara Poggi
La Procura di Garlasco ha respinto la richiesta di Andrea Sempio di effettuare un incidente probatorio sul computer di Chiara Poggi.
Speciale Garlasco: i Segreti di Marco Poggi e Andrea Sempio sul PC di Chiara
Garlasco, Roberta Bruzzone per la prima volta nella villetta di Chiara Poggi: cosa ha scoperto facebook