Non ci sono chat Garlasco Chiara Poggi e Andrea Sempio | la scoperta nel pc

Chiara Poggi e Andrea Sempio hanno scoperto che nel computer non ci sono conversazioni, una prova che potrebbe cambiare le indagini sul delitto di Garlasco. La scoperta è avvenuta durante un'analisi approfondita dei dispositivi digitali, portando alla luce un dettaglio che non era stato ancora considerato. La vicenda, avvenuta quasi vent’anni fa, resta irrisolta e alimenta ancora oggi molte domande.

A quasi vent'anni da quel 13 agosto 2007 che sconvolse una tranquilla villetta di provincia, il delitto di Garlasco continua a interrogare magistrati, investigatori e opinione pubblica. La morte di Chiara Poggi, 26 anni, trovata senza vita nella sua abitazione, è diventata uno dei casi giudiziari più discussi e controversi della cronaca italiana. Una vicenda che ha attraversato gradi di giudizio, sentenze ribaltate e anni di dibattiti televisivi, fino alla condanna definitiva di Alberto Stasi, all'epoca fidanzato della giovane. Il processo, lungo e complesso, si è concluso con la responsabilità penale di Stasi, ma attorno a quella casa e a quelle scale è rimasto un alone di interrogativi che non si è mai del tutto dissolto.

Nel caso di Garlasco, emerge un dettaglio inquietante: il video di Andrea Sempio presente nel PC di Chiara Poggi è stato modificato in modo sospetto.

La Procura di Garlasco ha respinto la richiesta di Andrea Sempio di effettuare un incidente probatorio sul computer di Chiara Poggi.

Speciale Garlasco: i Segreti di Marco Poggi e Andrea Sempio sul PC di Chiara

