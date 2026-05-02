Fentanyl a Perugia | tre figure della cooperativa Borgorete a processo

A Perugia, tre persone legate alla cooperativa Borgorete sono state portate davanti al giudice in un procedimento penale. Le indagini hanno accertato che alcuni documenti relativi alle consegne di sostanze sono stati falsificati. In particolare, si indaga su chi abbia autorizzato le modifiche alle schede di consegna destinate alle forze dell'ordine, con l’obiettivo di proteggere uno spacciatore coinvolto.

? Cosa scoprirai Come hanno falsificato i documenti per proteggere lo spacciatore?. Chi ha ordinato l'alterazione delle schede di consegna alla polizia?. Perché gli operatori sociali hanno aiutato a coprire il pusher?. Quali sono le conseguenze per i servizi della Usl 1?.? In Breve Processo fissato a febbraio per la vertice di 54 anni e due collaboratori.. Operatore di 45 anni sentito dalla squadra mobile il 4 maggio 2024.. Documenti falsificati per nascondere dati di un cliente della cooperativa Borgorete.. Servizi di riduzione del danno per la Usl 1 sotto scrutinio giudiziario.. Il decreto di citazione a giudizio firmato dall’ex procuratore capo Raffaele Cantone trascina tre figure della cooperativa Borgorete davanti al tribunale di Perugia per il caso del Fentanyl.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fentanyl a Perugia: tre figure della cooperativa Borgorete a processo Notizie correlate Caso fentanyl, la replica di Borgorete: "Esposizione mediatica negativa che lascia un'ombra profonda sulla nostra cooperativa"A seguito della notizia sulla chiusura delle indagini che ha portato ad indagare tre persone dell'associazione il Cda ha diffuso una nota per fare... Perugia: Fentanyl, indagine chiusa su allarme tossicodipendenti e cooperativa sociale coinvolta.La Procura di Perugia ha chiuso le indagini per concorso in favoreggiamento nei confronti di tre operatori di una cooperativa sociale locale, in... Contenuti di approfondimento Caso Fentanyl a Perugia, tre a processo per favoreggiamentodi Chiara Fabrizi È stato firmato nei giorni scorsi dall’ormai ex procuratore capo di Perugia, Raffaele Cantone, il decreto di citazione a giudizio per un’apicale e due operatori sociali di Borgorete, ... umbria24.it Fentanyl a Perugia: indagati in tre di BorgoretePERUGIA - Il procuratore Raffaele Cantone ha chiuso l'inchiesta sul caso Fentanyl a Perugia: indagata la coordinatrice di Borgorete, 54 anni, originaria di Atri (Teramo), un «operatore con ruoli di ... ilmessaggero.it