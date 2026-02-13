Eroina con il fentanyl tre indagati per favoreggiamento

Tre persone sono sotto inchiesta a Perugia perché avrebbero favorito il traffico di eroina con fentanyl. La Procura accusa tre operatori di una cooperativa sociale di aver aiutato chi vendeva droga, legandosi al caso che coinvolge sostanze molto pericolose. Gli investigatori hanno scoperto che i sospettati avrebbero fornito supporto logistico e informazioni utili ai trafficanti. La notizia arriva dopo mesi di indagini che hanno portato alla luce i collegamenti tra la cooperativa e il mercato della droga.

La Procura di Perugia ipotizza l'ipotesi di concorso in favoreggiamento per tre operatori di una cooperativa sociale di Perugia nell'ambito del "caso fentanyl". Gli operatori di una cooperativa perugina che si occupa di servizi per la "riduzione del danno", nell'aprile 2024, avevano lanciato dai loro social l'allarme per il rinvenimento dell'oppioide in una dose consegnata da un'assuntrice. Le successive indagini coordinate dalla Procura e condotte dalla squadra mobile, avevano escluso la presenza della sostanza da taglio nelle dosi spacciate. Agenti sotto copertura avevano fatto numerosi acquisti nelle diverse piazze di spaccio senza che le conseguenti analisi dessero riscontri.