Case popolari sono diminuiti gli alloggi locati con contratto regolare

Negli ultimi tempi si è registrato un calo degli alloggi di edilizia popolare affittati con contratti regolari. Questo fenomeno riguarda anche la provincia di Pordenone, dove molte persone continuano a considerare la casa un obiettivo difficile da raggiungere. La disponibilità di alloggi di edilizia popolare, gestiti dall'ente competente, appare in diminuzione rispetto alle esigenze della popolazione locale. La situazione evidenzia un divario tra domanda e offerta di alloggi pubblici.

La casa, anche in provincia di Pordenone, per molte persone resta un miraggio. Gli alloggi di edilizia popolare, l'Ater, tanto per intenderci, sono sempre meno rispetto al fabbisogno. A fare il punto sulla situazione è stato il consigliere regionale e capogruppo in Comune del Pd, Nicola Conficoni.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

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