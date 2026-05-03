Case popolari entra la società Milano Cortina

Il Consiglio dei ministri ha approvato giovedì scorso un decreto che inserisce la Società infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 (Simico) nel Piano casa. La società, coinvolta nell'organizzazione delle Olimpiadi invernali, sarà ora coinvolta nella prima fase del progetto edilizio. Questa decisione rende ufficiale il ruolo della società nel piano di interventi e sviluppo relativi alle strutture e infrastrutture legate alle Olimpiadi.

La Società infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 (Simico) entra nel Piano casa. Il decreto approvato giovedì scorso dal Consiglio dei ministri, infatti, le attribuisce un ruolo centrale nella prima gamba del piano, quella dedicata all'edilizia residenziale pubblica: la società avrà il compito di coadiuvare il commissario straordinario del Governo nell'attuazione di tutte le misure collegate alle case popolari. I binari sui quali si muove la parte del Piano casa dedicata all'edilizia residenziale pubblica e sociale sono due. Da un lato, ci sono le manutenzioni: il ministero delle Infrastrutture attiverà le risorse necessarie a garantire l'adeguamento di circa 60mila alloggi in tutta Italia.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Case popolari, entra la società Milano Cortina Tom Simpson, la mort au sommet Notizie correlate Case popolari a Milano, in 10 anni investito mezzo miliardo per la manutenzioneMilano, 28 aprile 2026 – In dieci anni il Comune di Milano ha investito circa mezzo miliardo per la manutenzione delle case popolari. Bollette più leggere e pannelli solari: la rivoluzione green in un complesso di case popolari di MilanoUn investimento massiccio per trasformare radicalmente l'efficienza energetica dell'edilizia residenziale pubblica nel cuore del Municipio 5. Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Affitti scontati del 30%, ristrutturazioni, sconti sui notai e nuove regole per gli alloggi popolari: il governo Meloni presenta il piano casa; Case popolari: dalla regione un contributo di solidarietà da 24 milioni di euro; I prezzi del nuovo studentato di Porta Romana: saliranno dopo il terzo anno. Case popolari a Milano, in 10 anni investito mezzo miliardo per la manutenzioneIl sindaco Sala e l’assessore Bottero: Il patrimonio è vetusto, serve un Piano casa per avere risorse adeguate ... ilgiorno.it Abodi nega i milioni pubblici per Milano-Cortina: “Nessun finanziamento indiretto”. M5s: “Il conto lo pagheranno i cittadini” x.com Un onore ricevere la medaglia “Backstage Heroes” di Milano Cortina 2026. Un riconoscimento che condivido con tutte le donne e gli uomini che hanno lavorato, ogni giorno, spesso lontano dai riflettori, per rendere i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina facebook