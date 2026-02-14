Case Erp via Callegherie Lavori verso il traguardo

A Callegherie, i lavori di ristrutturazione dell’edificio di proprietà comunale sono quasi terminati dopo mesi di interventi. La causa è il progetto di edilizia residenziale pubblica che ha portato a importanti cambiamenti sulla strada, tra cui la chiusura temporanea di alcune corsie per consentire le operazioni di rinnovamento. I lavori hanno coinvolto l’immobile al civico 15-15A e hanno modificato il traffico nel cuore del centro storico.

Si avvia alla conclusione, in via Callegherie, il lungo cantiere legato all'intervento di Edilizia residenziale pubblica (Erp) che negli ultimi mesi ha interessato l'immobile al civico 15-15A e comportato modifiche significative alla viabilità del centro storico. Il Comune ha fatto sapere ieri che, con la rimozione dei ponteggi e il progressivo restringimento dell'area di cantiere, è stato infatti possibile ripristinare il transito veicolare ordinario nelle vie Callegherie, Appia e Valeriani. Nella giornata di lunedì saranno invece rimosse la segnaletica temporanea verticale e quella orizzontale provvisoria che, durante le fasi più impattanti dei lavori, avevano reso necessario consentire il transito veicolare nell'area pedonale di via Appia (tra viale Galeati e l'intersezione con le vie CallegherieValeriani); invertire il senso di marcia in via Valeriani; istituire il doppio senso di circolazione in via Callegherie per i residenti nel tratto compreso tra via Appia e vicolo Torelli.