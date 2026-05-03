Case con portineria | solo l’8% dei comuni offre questo servizio

In Italia, solo l’8% dei comuni fornisce il servizio di portineria nelle abitazioni. Questa percentuale varia significativamente tra le diverse zone, con alcuni quartieri che registrano una concentrazione maggiore di appartamenti dotati di portiere. La presenza di un portiere influisce sui costi degli immobili, con differenze evidenti nel prezzo al metro quadro rispetto alle zone senza questo servizio. Questi dati offrono uno sguardo sulla distribuzione e sugli effetti di questa caratteristica abitativa.

? Cosa scoprirai Dove si trovano i quartieri con più appartamenti con portineria?. Quanto incide la presenza del portiere sul prezzo al metro quadro?. Quali città offrono le metrature più ampie a prezzi contenuti?. Come cambierà il valore degli immobili nelle zone senza servizi?.? In Breve Milano guida con il 32% di offerte, seguita da Napoli al 20% e Palermo al 13%.. Prezzi medi immobili con portineria: Milano 638.255 euro, Roma 530.997 euro, Napoli 530.784 euro.. A Milano il metro quadro supera gli 11.000 euro nelle zone Brera e Duomo.. Torino registra il 10% di disponibilità con prezzi medi di 415.360 euro.. Solo l’8% dei comuni italiani offre immobili con portineria secondo i dati di Casa.🔗 Leggi su Ameve.eu

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