In Italia, acquistare un appartamento con portineria è un'opzione disponibile solo nell’8% dei comuni. Negli ultimi anni, il mercato immobiliare ha mostrato una crescente domanda per soluzioni abitative che offrano servizi aggiuntivi e maggiore funzionalità. Questa preferenza si riflette in una distribuzione limitata di immobili con portineria, che rappresentano una minoranza rispetto alle offerte totali nel territorio nazionale.

Negli ultimi anni, il mercato immobiliare italiano ha registrato un cambiamento nelle preferenze degli acquirenti, sempre più orientati verso soluzioni abitative funzionali e dotate di servizi aggiuntivi. Tra questi, la portineria sta assumendo un ruolo centrale, non solo come elemento di prestigio ma come servizio pratico nella vita quotidiana. Secondo l’analisi condotta da Casa.it sugli annunci immobiliari di marzo 2026, la presenza della portineria è diventata un fattore rilevante nella scelta di una casa, soprattutto nelle grandi città. Casa con portineria, soluzioni ancora poco diffuse. Nonostante l’interesse crescente, le abitazioni dotate di portineria restano una minoranza sul territorio nazionale.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Comprare casa con portineria, in vendita solo nell’8% dei comuni italiani

The Sea Mystery by Freeman Wills Crofts | Inspector French Mystery Audiobook

Notizie correlate

Comprare casa in Italia, la classifica dei comuni più cercati dagli stranieriNel 2025 il mercato immobiliare italiano registra una domanda internazionale sempre più orientata verso borghi, piccoli centri e città...

Comprare casa a Dubai nel 2026: la guida strategica per investitori italianiTempo di lettura: 5 minutiUn mercato che non si compra a catalogo L’interesse degli italiani per il mercato immobiliare di Dubai è in costante...

Approfondimenti e contenuti

Argomenti più discussi: Case con portineria: sono poco diffuse in Italia e Milano è la città più cara dove acquistarle; Case con portineria a Milano: quanto costano, le 3 zone più care e quelle più convenienti.

Comprare casa con portineria, in vendita solo nell’8% dei comuni italianiCase con portineria in Italia: dove si trovano, quanto costano e perché sono sempre più richieste nelle grandi città ... quifinanza.it

Case con portineria a Milano: quanto costano, le 3 zone più care e quelle più convenientiMilano, 29 aprile 2026 – Una casa con portineria? Un servizio plus sempre più richiesto anche alla luce delle nuove esigenze delle famiglie. Chi non ha mai avuto il problema del pacco in arrivo da ... ilgiorno.it

Cosa succede quando un acquirente di Casa a Prima Vista vuole comprare la casa scelta nel programma A raccontarlo è Bernadette Rizzuto che, accompagnata dalla madre Elvira, ha acquistato l’appartamento propostole da Mariana D’Amico. Dalla trattativ - facebook.com facebook