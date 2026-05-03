Casalotti è morta a 103 anni suor Celeste dopo una vita a servizio del quartiere

A Casalotti si è spenta a 103 anni suor Celeste, figura nota per aver dedicato gran parte della sua vita al quartiere. Fin dal mattino presto, apriva la portina e si assicurava che tutto fosse in ordine, diventando un punto di riferimento per la comunità. La sua presenza quotidiana e il suo impegno nel servizio parrocchiale sono stati parte integrante della vita locale per molti anni.

Alle 7 in punto apriva la parrocchia ed era l’ultima a controllare, la sera, che tutto fosse in ordine. Se ne è andata, alla veneranda età di 103 anni, suor Celeste, punto di riferimento dei fedeli (e non) di Casalotti da più di 70 anni.La storia di suor CelesteLa storia di suor Celeste si lega.🔗 Leggi su Romatoday.it

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