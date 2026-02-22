A 103 anni è morta la suocera dell' ex sindaco Mariano Schiavon

Da padovaoggi.it 22 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Antonia Volpato, suocera dell'ex sindaco Mariano Schiavon, è morta a 103 anni a causa di un grave deterioramento della salute. La donna, nota in paese, aveva trascorso la maggior parte della vita tra le campagne di Ponte San Nicolò, dedicandosi alla famiglia e alle tradizioni locali. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per la comunità, che ricorda i lunghi anni di servizio e i momenti condivisi con lei. La famiglia si prepara a organizzare i funerali.

Un grave lutto ha colpito la comunità di Ponte San Nicolò. Si è spenta Antonia Volpato. Casalinga a tempo pieno per il bene dei suoi affetti più cari ha speso la sua intera vita ad aiutare chi la circondava. Il 24 febbraio alle 15,30 i funerali Un grave lutto ha colpito la comunità di Ponte San Nicolò. All'età di 103 anni si è spenta Antonia Volpato. Casalinga a tempo pieno per il bene dei suoi affetti più cari ha speso la sua intera vita ad aiutare chi la circondava. Lascia nel dolore le figlie Daniela e Donatella e tutti coloro che negli anni hanno imparato ad amarne le qualità umane e professionali. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

E’ morta Metella Baldi, la cittadina più longeva di Montemurlo: aveva 103 anniMetella Baldi, residente a Montemurlo, è venuta a mancare all’età di 103 anni.

Morta a 103 anni Milena Montanari. Matriarca della dinastia di armatoriMilena Montanari, una delle ultime signore di una volta di Fano, è morta a 103 anni nella sua casa di viale Primo Maggio.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: I 103 anni dell’ex sindaco di Anzio, il cacciatore di ricordi; Morto a quasi 103 anni Valentino Bortoloso, il partigiano Teppa. Fu condannato per l'Eccidio; Musica Arabita, 103 anni e non sentirli; Il Museo della Figurina verso i 20 anni: tra il mito di Giuseppe Panini e l'introvabile figurina di Pizzaballa.

a 103 anni èMorto Valentino Bortoloso, il partigiano Teppa aveva quasi 103 anni: età, biografia, eccidio di Schio e polemicheA quasi 103 anni, la sua è una di quelle vite che attraversano tutto il Novecento italiano, guerra compresa. Valentino Bortoloso, per tutti Teppa, è morto il 12 febbraio 2026. Per qualcuno resterà s ... alphabetcity.it

Rose ha 103 anni ed è diventata junior ranger del Grand CanyonIl suo compito sarà quello di promuovere le bellezze del Grand Canyon. Questa è la storia di Rose Torphy, un’arzilla vecchietta di 103 anni, diventata da poco junior ranger di uno dei parchi più ... 105.net