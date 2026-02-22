A 103 anni è morta la suocera dell' ex sindaco Mariano Schiavon

Antonia Volpato, suocera dell'ex sindaco Mariano Schiavon, è morta a 103 anni a causa di un grave deterioramento della salute. La donna, nota in paese, aveva trascorso la maggior parte della vita tra le campagne di Ponte San Nicolò, dedicandosi alla famiglia e alle tradizioni locali. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per la comunità, che ricorda i lunghi anni di servizio e i momenti condivisi con lei. La famiglia si prepara a organizzare i funerali.

Un grave lutto ha colpito la comunità di Ponte San Nicolò. Si è spenta Antonia Volpato. Casalinga a tempo pieno per il bene dei suoi affetti più cari ha speso la sua intera vita ad aiutare chi la circondava. Il 24 febbraio alle 15,30 i funerali Un grave lutto ha colpito la comunità di Ponte San Nicolò. All'età di 103 anni si è spenta Antonia Volpato. Casalinga a tempo pieno per il bene dei suoi affetti più cari ha speso la sua intera vita ad aiutare chi la circondava. Lascia nel dolore le figlie Daniela e Donatella e tutti coloro che negli anni hanno imparato ad amarne le qualità umane e professionali. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

