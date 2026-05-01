Crociata per Casa Sollievo scatta lo sciopero della fame | Non siamo eroi da sfruttare ma da rispettare
Un gruppo di persone ha avviato uno sciopero della fame per protestare contro le condizioni di lavoro e il trattamento ricevuto presso una struttura sanitaria. La loro richiesta principale è il rispetto dei loro diritti, sottolineando che non si considerano eroi da sfruttare. La protesta si inserisce in un contesto di tensione tra i lavoratori e la direzione della struttura, mentre i manifestanti affermano di voler tutelare il bene della struttura stessa.
“Non siamo eroi da sfruttare, ma eroi da rispettare. Difenderemo Casa Sollievo della Sofferenza da tutto e da tutti”. È il grido di battaglia dei sindacati che annunciano lo sciopero della fame dal 2 al 4 maggio. I segretari territoriali di Fp Cgil Angelo Ricucci, Cisl Fp Giuseppe Mangiacotti.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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