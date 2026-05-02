Spazio211 apre le porte al clubbing inclusivo | il 5 maggio arriva SpazioDance!

Il pomeriggio di martedì 5 maggio 2026, a partire dalle ore 15:30, lo storico locale Spazio211 di via Cigna 211, a Torino Nord, si trasformerà nel palcoscenico di "SpazioDance!". L'iniziativa propone un'esperienza di clubbing inclusivo pensata per abbattere le barriere sociali attraverso la.🔗 Leggi su Torinotoday.it

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