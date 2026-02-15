A Milano, Napoli e Bari, migliaia di persone sono scese in piazza per protestare contro il disegno di legge di Bongiorno, che limita le tutele contro lo stupro. La manifestazione si è svolta nello stesso giorno in cui, trent’anni fa, il Parlamento italiano riconobbe la violenza sessuale come reato penale, smettendo di considerarla un fatto morale. I dimostranti hanno sventolato cartelli con scritte come

Una mobilitazione dal basso contro il ddl Bongiorno nel giorno in cui, trent’anni fa, le donne italiane ottennero il riconoscimento della violenza sessuale come reato contro la persona e non la morale. Da Trieste e Milano fino a Napoli e Bari, passando per Monza, sono decine le manifestazioni organizzate per contestare quello che resta del disegno di legge sugli stupri: se inizialmente – grazie addirittura all’asse bipartisan tra Elly Schlein e Giorgia Meloni – il Parlamento avrebbe dovuto inserire il concetto di consenso nel nostro ordinamento, lo stop dei leghisti ha completamente snaturato il testo rispetto alle intenzioni originarie. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Senza consenso è stupro”: da Milano a Napoli e Bari, la protesta di piazza contro il ddl annacquato da Bongiorno

A Bari, questa mattina, si è svolta una manifestazione contro il Ddl Bongiorno, dopo che il Parlamento ha proposto di cambiare le regole sul reato di stupro.

Centinaia di persone si sono radunate in piazza per protestare contro il Ddl Bongiorno.

