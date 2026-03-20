La Cassazione ha respinto il ricorso della difesa di John Elkann riguardo all'imputazione coatta nell'ambito dell'inchiesta sull'eredità della famiglia Agnelli. La decisione riguarda la questione della residenza in Italia di Marella, vedova dell'Avvocato, e conclude così il tentativo di Elkann di ottenere l'annullamento dell'imputazione. La vicenda si inserisce nei procedimenti giudiziari legati alla gestione patrimoniale della famiglia.

Finisce in un nulla di fatto il tentativo di John Elkann di vedersi annullata l'imputazione coatta, nell'inchiesta sulla eredità della famiglia Agnelli, nel quadro degli accertamenti giudiziari sulla residenza in Italia di Marella, vedova dell'Avvocato. La decisione del giudice Antonio Borretta si era discostata dalla posizione dei pubblici ministeri piemontesi, che avevano chiesto invece l'archiviazione completa sia per il numero uno di Stellantis che per Gianluca Ferrero, commercialista di famiglia. La procura di Torino sta preparando un nuovo avviso di conclusione delle indagini, che anticipa di solito la richiesta di processo, per Elkann e Ferrero, facendo appunto seguito alla imputazione coatta ordinata dal gip che aveva parzialmente respinto la richiesta di archiviazione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Eredità Agnelli, la Cassazione respinge il ricorso della difesa. "Sì all'imputazione coatta"

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