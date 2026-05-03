Carrai dopo le scritte minatorie | Sorriso tiepido a chi non difende il mio ruolo di presidente della Fondazione Meyer

Dopo aver ricevuto scritte minatorie, il presidente di una fondazione ha mostrato un sorriso freddo verso chi non sostiene il suo ruolo. Ha inoltre ringraziato le forze dell’ordine per il lavoro di protezione quotidiana, sottolineando il loro impegno nel tutelare sia lui che la sua famiglia. Ha espresso gratitudine verso gli agenti in servizio e i loro superiori a livello locale e nazionale.

“Ringrazio con profonda riconoscenza le forze dell’ordine che quotidianamente si occupano di proteggere chi come me è oggetto di ripetute minacce alla persona e li ringrazio di tutelare la mia famiglia: il mio grazie più sentito agli agenti in servizio e ai loro vertici locali e nazionali. Un.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Notizie correlate Firenze per la Palestina: “Da dg Morello nessuna apertura per rimozione Carrai da Fondazione Meyer”“L’unica cosa che abbiamo ottenuto – commenta Monica Raineri di Firenze per la Palestina – è chiedere un appuntamento con il comitato etico del... Leggi anche: Statte: scritte minatorie contro il sindaco. Lucera: incendiata l’auto del comandante della polizia locale Intimidazioni Una raccolta di contenuti Si parla di: Sanità privata, presidio all’ODA San Luigi. Organici e condizioni di lavoro al limite. Carrai dopo le scritte minatorie: Sorriso tiepido a chi non difende il mio ruolo di presidente della Fondazione MeyerIl console onorario di Israele interviene in serata con una nota: Profonda riconoscenza alle forze dell'ordine che mi proteggono ... firenzetoday.it Scritte violente contro il console israelianoFIRENZE: Atto vandalico e intimidatorio contro Marco Carrai, presidente della Fondazione Meyer. La condanna dalla sindaca Funaro e dal mondo della politica ... toscanamedianews.it