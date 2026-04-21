Durante un incontro recente, il direttore generale dell'ospedale Meyer avrebbe manifestato un atteggiamento rigido nei confronti di una richiesta di rimozione di un membro del consiglio di amministrazione. La richiesta era stata avanzata da rappresentanti di un gruppo di cittadini che chiedevano una presa di posizione più netta sulla questione palestinese. Secondo fonti presenti, Morello avrebbe risposto con un rifiuto, senza aprire a discussioni o soluzioni alternative.

“L’unica cosa che abbiamo ottenuto – commenta Monica Raineri di Firenze per la Palestina – è chiedere un appuntamento con il comitato etico del Meyer, poiché Morello ha detto che se il comitato non solleva alcuna eccezione” su Carrai “lui non può fare nulla. La sensazione – prosegue – è che ci sia uno scaricabarile. Anche Giani tempo fa disse che la delibera di nomina non era sua. Speriamo che per questo appuntamento non si debbano attendere mesi”. Il colloquio con il direttore generale, chiesto dall’estate 2025, sarebbe durato circa 40 minuti. La delegazione pro Pal ha riepilogato a Morello le iniziative portate avanti in due anni e mezzo per chiedere la rimozione di Carrai per incompatibilità col codice etico della Fondazione, tra raccolta firme, flash mob e altre iniziative.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Firenze per la Palestina: “Da dg Morello nessuna apertura per rimozione Carrai da Fondazione Meyer”

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