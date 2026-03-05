Statte | scritte minatorie contro il sindaco Lucera | incendiata l’auto del comandante della polizia locale Intimidazioni

A Statte sono state trovate scritte minatorie indirizzate al sindaco, mentre a Lucera un'auto appartenente al comandante della polizia locale è stata incendiata. Le due vicende sono state segnalate come atti di intimidazione, senza ulteriori dettagli sulle eventuali motivazioni o coinvolgimenti. La polizia sta indagando per chiarire i fatti e identificare i responsabili.

"Disapprovo quello che dici ma difenderò fino alla morte il tuo diritto a dirlo." (Evelyn Beatrice Hall, saggio su Voltaire)