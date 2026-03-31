Prezzi dei carburanti alle stelle | a Parma il diesel sfiora i 2.4 euro al litro

Il prezzo del diesel a Parma martedì 31 marzo ha toccato i 2 euro e 399 centesimi al litro. Si tratta di un valore molto elevato rispetto alle settimane precedenti, con il prezzo che si attesta vicino ai 2,4 euro al litro. La cifra rappresenta un aumento rispetto alle quotazioni passate, risultando tra le più alte registrate in città negli ultimi tempi.

Il prezzo dei diesel, a Parma, nella giornata di martedì 31 marzo, ha raggiunto la quota di 2 euro e 399 centesimi al litro. In un distributore di via San Leonardo. In un altro distributore della stessa via il diesel è invece a quota 2.379, in un altro di via Cremonese è a 2.319. I dati sono riportati dal sito Komparing.com. In quasi tutti i distributori si rimane sopra i due euro al litro. In strada dei Mercati, in via Europa, in via Langhirano, in via Nazionale Ovest a Collecchio e in tangenziale a Parma il prezzo oscilla tra il più basso di 1.839 al più alto (sotto i due euro) di 1.999. ParmaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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