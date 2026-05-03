Prima di Sassuolo-Milan, partita valida per la 35ª giornata di Serie A 2025-2026, sono state riportate alcune dichiarazioni del dirigente del club neroverde. Ha menzionato la possibilità che un giocatore possa essere coinvolto in un derby di Milano, senza tuttavia entrare nei dettagli o fornire conferme ufficiali. La partita si svolgerà alle ore stabilite e si prevedono diverse novità nelle formazioni in campo.

Prima di Sassuolo-Milan, partita della 35^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 15:00 al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia, ha parlato a ‘DAZN’ Giovanni Carnevali, amministratore delegato neroverde. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. In questo calcio sta scomparendo il suo ruolo: "Sì e non è un bel segnale. Questo vuol dire che il tempo passa e il modo di lavorare del dirigente cambia. Oggi la figura del dirigente a capo di società con competenze sportive viene sempre meno. Per quanto mi riguarda, del mio ruolo ne sono felice. In una società servono tante competenze per andare avanti e sapere quello che devi fare ti fa fare la differenza per avere una visione globale.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Carnevali prima di Sassuolo-Milan: “Koné? Non escludo che possa esserci un derby di Milano per lui”

Notizie correlate

Milan su Koné del Sassuolo, Carnevali avvisa: “Vorremmo trattenere tutti i nostri talenti”Ormai da tanti anni il Sassuolo è una squadra che sforna diversi grandi talenti pronti al salto in una big del calcio italiano.

Milan su Alajbegovic, Mrkonja in esclusiva: “Non escludo che il Leverkusen lo possa rivendere”In occasione di Bosnia-Italia, finale dei playoff per l'accesso ai prossimi Mondiali, abbiamo intervistato in esclusiva Haris Mrkonja, giornalista...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Carnevali: Muharemovic? Con alcuni club non abbiamo nemmeno parlato. Lui e Grosso possono ambire a grandi società; Calciomercato Milan, il Sassuolo fissa il prezzo per Koné; Milan, Allegri: Raggiungere o meno la Champions sposta di 100 milioni il mercato; Sassuolo Calcio news oggi: i progetti di Carnevali, Grosso prepara il Milan.

Sassuolo, Carnevali: Non ho parlato assolutamente né con l’Inter e né con il Milan di KonéL'AD Giovanni Carnevali ha parlato a DAZN nel pre partita di Sassuolo-Milan. Le sue parole Per Ismael Koné ci sarà derby di mercato? Non ho parlato ... milannews.it

DAZN - Sassuolo, Carnevali: Koné? Richieste dall'estero, Grosso può crescere ancora con noiGiovanni Carnevali, a.d. del Sassuolo, è intervenuto ai microfoni di DAZN prima del match contro il Milan: Non è un bel segnale che un ruolo come il mio stia venendo a mancare, il tempo passa e cambi ... napolimagazine.com

Queste le parole del DS del #Milan Igli Tare nel pre-partita Dazn di Sassuolo-Milan! "Tutte le parti sono allineate, facciamo un incontro a settimana con allenatore e Furlani. Serve ua squadra di qualità, che sappia giocare anche in modo diverso" Cosa ne - facebook.com facebook

#Sassuolo- #Milan, le formazioni ufficiali x.com