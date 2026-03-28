Haris Mrkonja, giornalista, ha rilasciato un commento esclusivo riguardo alle trattative di calciomercato. Ha parlato di un possibile trasferimento di un calciatore dal Milan a un club tedesco e ha menzionato la possibilità che il Leverkusen possa rivendere il giocatore in futuro. Le sue parole si concentrano sulle dinamiche attuali di mercato e sulle potenziali operazioni di vendita.

In occasione di Bosnia-Italia, finale dei playoff per l'accesso ai prossimi Mondiali, abbiamo intervistato in esclusiva Haris Mrkonja, giornalista bosniaco di 'N1'. Con lui abbiamo analizzato i prossimi avversari degli Azzurri, il clima che attenderà la Nazionale di Gattuso e i talenti più interessanti della selezione bosniaca. A proposito, il giornalista ha parlato di Kerim Alajbegovic, talentuoso trequartista seguito anche dal Milan. A proposito di Alajbegovic, l’interesse delle big italiane, tra cui il Milan, per il diciottenne del Salisburgo è reale. Lo vedresti bene in rossonero? "Personalmente sì, penso che Alajbegovic... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan su Alajbegovic, Mrkonja in esclusiva: “Non escludo che il Leverkusen lo possa rivendere”

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