Milan su Alajbegovic Mrkonja in esclusiva | Non escludo che il Leverkusen lo possa rivendere
Haris Mrkonja, giornalista, ha rilasciato un commento esclusivo riguardo alle trattative di calciomercato. Ha parlato di un possibile trasferimento di un calciatore dal Milan a un club tedesco e ha menzionato la possibilità che il Leverkusen possa rivendere il giocatore in futuro. Le sue parole si concentrano sulle dinamiche attuali di mercato e sulle potenziali operazioni di vendita.
In occasione di Bosnia-Italia, finale dei playoff per l'accesso ai prossimi Mondiali, abbiamo intervistato in esclusiva Haris Mrkonja, giornalista bosniaco di 'N1'. Con lui abbiamo analizzato i prossimi avversari degli Azzurri, il clima che attenderà la Nazionale di Gattuso e i talenti più interessanti della selezione bosniaca. A proposito, il giornalista ha parlato di Kerim Alajbegovic, talentuoso trequartista seguito anche dal Milan. A proposito di Alajbegovic, l’interesse delle big italiane, tra cui il Milan, per il diciottenne del Salisburgo è reale. Lo vedresti bene in rossonero? "Personalmente sì, penso che Alajbegovic... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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