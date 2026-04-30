Milan su Koné del Sassuolo Carnevali avvisa | Vorremmo trattenere tutti i nostri talenti

L'amministratore delegato del Sassuolo ha dichiarato di voler mantenere tutto il loro gruppo di giocatori, inclusi i talenti più promettenti. Nel corso di un'intervista, ha precisato che la società ha intenzione di trattenerli e che non ci sono trattative in corso per eventuali cessioni. Sul fronte del mercato, il Milan ha manifestato interesse per un centrocampista del Sassuolo, ma non sono stati ancora raggiunti accordi ufficiali.

Ormai da tanti anni il Sassuolo è una squadra che sforna diversi grandi talenti pronti al salto in una big del calcio italiano. Come vi abbiamo raccontato negli ultimi giorni, al Milan piace particolarmente un centrocampista neroverde, ossia Ismaël Koné. Il canadese, infatti, è uno dei nomi sul taccuino di Igli Tare per andare a completare il centrocampo rossonero del prossimo anno, ma non è una priorità in questo momento. "Oggi ne abbiamo almeno quattro corteggiati dalle big: Muharemovic, Koné, Laurienté, Thorstvedt. Vorremmo trattenerli tutti, perché l’obiettivo vero del Sassuolo non è vendere ma costruire una squadra più forte. Ma facciamo fatica a trattenere i nostri talenti, di fronte a offerte di ingaggi tripli o quadrupli e alle prospettive di giocare in una grande piazza.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan su Koné del Sassuolo, Carnevali avvisa: “Vorremmo trattenere tutti i nostri talenti” Notizie correlate Milan, spunta un nome nuovo per il calciomercato estivo: occhi su Koné del Sassuolo'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, parlando del Milan, ha spiegato come, nella prossima sessione estiva di calciomercato, i rossoneri... Carnevali: "Studio i giocatori a pranzo. Missione Sassuolo, crescere i talenti. E vedrete Bakola..."La sala da pranzo, a volte, conta più del campo: “Mangio spesso con la squadra e scelgo il posto in modo da poter osservare bene i giocatori. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Dalla lite con De Zerbi al boom di Sassuolo: perché le big vogliono Ismael Kone; Calciomercato Milan, il Sassuolo fissa il prezzo per Koné; Milan, occhi su Kone del Sassuolo: ecco quanto costa; Milan su Ismael Koné: i rossoneri puntano il centrocampista del Sassuolo, gli emiliani fissano il prezzo. Milan, occhi su Koné. Il Sassuolo potrebbe chiedere delle contropartite tecniche: ecco chi piace ai neroverdiIsmael Koné, centrocampista classe 2022 del Sassuolo, è nella lista del Milan per rinforzare il centrocampo in vista della prossima stagione. Dopo essere stato visionato più ... milannews.it Sassuolo-Milan anche per il mercato: assalto a KonéIl Milan ha messo nel mirino Ismael Koné, centrocampista del Sassuolo che potrebbe salutare i neroverdi in estate ... milanlive.it Verso Sassuolo-Milan: i rossoneri hanno occhi solo per Ismael Koné. Domenica sarà l'osservato speciale del Diavolo #MilanPress - facebook.com facebook Gozzini: "Ecco la richiesta del Sassuolo per Koné, una cifra simile a quella pagata dal Milan per altri investimenti a centrocampo" x.com