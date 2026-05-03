L’amministratore delegato del Sassuolo ha dichiarato che al momento non ci sono contatti ufficiali per il trasferimento di Koné, smentendo eventuali trattative con club esteri. Tuttavia, ha anche affermato che il derby tra Milan e Inter resta un’ipotesi possibile in futuro. La situazione sui trasferimenti del giocatore rimane quindi aperta, senza novità concrete da parte della società neroverde.

di Lorenzo Vezzaro Carnevali, l’amministratore delegato del Sassuolo gela le milanesi nel pre-partita: «Al momento nessun contatto ufficiale». Il futuro di Ismael Koné continua a infiammare l’asse di mercato tra Reggio Emilia e Milano. Prima del fischio d’inizio della sfida di campionato tra Sassuolo e Milan, l’amministratore delegato neroverde Giovanni Carnevali ha fatto il punto della situazione ai microfoni di DAZN. Il dirigente, pur confermando l’enorme valore del centrocampista e l’interesse concreto di diverse società straniere, ha lasciato la porta aperta a un possibile scontro frontale tra i rossoneri e l’Inter per il prossimo mercato estivo.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Carnevali avvisa le big: «Su Koné club esteri, ma il derby tra Milan e Inter è possibile»

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