Un centro mense per due Comuni Ieri l’inaugurazione a Carmignano

Ieri pomeriggio a La Serra si è tenuta l’inaugurazione del nuovo centro cottura riqualificato, destinato a servire due Comuni, Carmignano e Signa. L’evento ha visto la partecipazione delle autorità locali e ha segnato l’apertura ufficiale della struttura. La struttura, recentemente rinnovata, è ora pronta a garantire il servizio di mensa per le scuole di entrambi i territori.

Un centro cottura per due Comuni. Grande festa ieri pomeriggio a La Serra per l’inaugurazione del centro cottura riqualificato per servire due Comuni, quello di Carmignano e quello di Signa. I sindaci Edoardo Prestanti e Giampiero Fossi, insieme al presidente di Qualità & Servizi Filippo Fossati e al consigliere regionale Matteo Biffoni hanno tagliato il nastro di un ambiente, completamente rinnovato di 300 mq che a breve sfornerà ogni giorno 1200 pasti per le scuole dei due Comuni, con tempi di consegna rapidi. Il punto di forza di questa struttura è la vicinanza alle scuole dei due territori e la vocazione “biologica“ della mensa.... 🔗 Leggi su Lanazione.it

