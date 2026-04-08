Carmen Consoli in concerto a Borgomanero | il 6 maggio la tappa del tour Amuri Luci

Il 6 maggio, il Teatro Nuovo di Borgomanero ospiterà il concerto di Carmen Consoli, che presenta la tappa del suo tour “Amuri Luci”. La tournée italiana segue la pubblicazione del suo ultimo album, uscito all'inizio di ottobre 2025. L'artista si esibirà dal vivo in questa data, portando sul palco i brani del nuovo lavoro discografico. La data nel teatro locale rappresenta una delle tappe di un tour nazionale.

Carmen Consoli farà tappa al Teatro Nuovo di Borgomanero il prossimo 6 maggio. Il concerto si inserisce nella tournée nazionale che l'artista ha intrapreso a seguito della pubblicazione del suo ultimo album, “Amuri Luci”, uscito all'inizio di ottobre 2025.L’esibizione, in programma per le ore 21. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Carmen Consoli a Tharros: 28 luglio, concerto unico tra le rovineIl 28 luglio, l’area archeologica di Tharros ospiterà Carmen Consoli in un evento unico per la Sardegna.

Tosca e Carmen Consoli: un ponte sonoro tra fiori e fragilitàCosa: Il nuovo singolo “Il giglio, la verbena, il glicine e la rosa”, che segna l’attesa collaborazione tra due icone della musica italiana.

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Carmen Consoli in concerto, annunciato il tour mondiale Terra ca nun sentiLa cantautrice siciliana farà una lunga tournée che toccherà Stati Uniti, Canada e Spagna, per poi tornare in Italia. Il concerto-evento con cui la musicista ha omaggiato la tradizione musicale della ... tg24.sky.it

Carmen Consoli in concerto a Pompei il prossimo 8 giugnoDalla Sicilia Carmen Consoli trae ispirazione per alcuni tra i suoi progetti più ambiziosi e innovativi: lo scorso 15 luglio 2023 al Teatro Greco di Siracusa, per la realizzazione del concerto-evento ... tg24.sky.it

buona pascua a carmen consoli se mi dai due biglietti io venco attrovartti a catania comme tu nonci perdi nulla io sono un compositore e un cabarettista e suo u marranzanu buona pasca atte e famiglia carmen consoli tu ricordalo conosci tutti ma non conosci - facebook.com facebook