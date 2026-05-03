Carlotta Ragazzini, atleta paralimpica di tennis tavolo, ha conquistato una medaglia d’oro all’ITTF Para Challenger di Podgorica, in Montenegro, giovedì scorso. La giocatrice faentina ha affrontato e battuto in finale la rivale turca Hatice Duman. Questa vittoria rappresenta il primo torneo disputato dopo un periodo di assenza dall’attività agonistica. Ragazzini ora mira a tornare a competere ai livelli più alti e a partecipare al Mondiale.

Carlotta Ragazzini non perde le belle abitudini. L’atleta faentina paralimpica di tennis tavolo ha vinto giovedì scorso la medaglia d’oro all’ ITTF Para Challenger di Podgorica (Montenegro) superando in finale la turca Hatice Duman nella sua prima gara disputata dopo un lungo stop. L’ultimo torneo al quale ha partecipato Ragazzini è stato l’Europeo di novembre, dove ha vinto un oro, un argento e un bronzo poi è dovuta stare ferma per un intervento chirurgico e ora che è rientrata punta alla qualificazione al Mondiale di novembre in Thailandia. Per recuperare il tempo perduto dovrà gareggiare spesso nei prossimi mesi e a venirle incontro c’è la nuova formula di qualificazione, identica a quella del tennis.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Carlotta riparte e vuole il Mondiale

Notizie correlate

Leggi anche: Imola scalda i motori per la «6 Hours»: il Mondiale endurance riparte dall’Italia

F1 GP Australia, il mondiale riparte da Melbourne: orario e dove vederlo in tvMelbourne (Australia), 5 marzo 2026 - Il mondiale di Formula 1 si prepara a vivere una nuova alba.