F1 GP Australia il mondiale riparte da Melbourne | orario e dove vederlo in tv

Il campionato di Formula 1 torna a Melbourne con il Gran Premio d’Australia, che si svolgerà questo fine settimana. La gara è il primo appuntamento della stagione 2026 e si terrà sul circuito cittadino di Albert Park. L'evento sarà trasmesso in diretta televisiva, permettendo agli appassionati di seguire ogni momento della competizione. La gara segna l'inizio di un nuovo anno di corse nella massima categoria del motorsport.

Melbourne (Australia), 5 marzo 2026 - Il mondiale di Formula 1 si prepara a vivere una nuova alba. Dopo tre mesi di attesa, questo fine settimana comincerà un altro anno di emozioni in pista, in quella che è la massima categoria del motorsport. I team, reduci dai test di Barcellona prima e del Bahrain poi, sveleranno le loro carte in quel di Melbourne, nel primo appuntamento ufficiale della stagione. L'attesa è enorme, non solo per via della lunga attesa, ma specialmente per il debutto dei nuovi regolamenti che accompagneranno tifosi e addetti ai lavori fino al termine del 2029. Motori al 50% termici e al 50% elettrici, dettami...