Imola si prepara per la 6 Hours of Imola, che si terrà dal 17 al 19 aprile all'Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari. La gara apre il FIA World Endurance Championship, sostituendo l’appuntamento originariamente programmato in Qatar, rinviato a causa del conflitto in Medio Oriente. L’evento rappresenta la prima tappa della stagione per il campionato mondiale di endurance.

Il conto alla rovescia è iniziato. Dal 17 al 19 aprile l’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari ospiterà la 6 Hours of Imola, appuntamento che quest’anno aprirà il FIA World Endurance Championship dopo il rinvio della gara del Qatar a causa del conflitto in Medio Oriente. Imola si prepara a un weekend di adrenalina pura. Dal 17 al 19 aprile, l’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari ospiterà la FIA WEC 6 Hours of Imola 2026, che apre quest’anno il mondiale di endurance dopo il rinvio della tappa in Qatar. Saranno 14 le case costruttrici al via tra le categorie Hypercar e LMGT3, con Ferrari pronta a giocare in casa davanti ai propri tifosi, in una stagione che si annuncia tra le più competitive degli ultimi anni. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Imola scalda i motori per la «6 Hours»: il Mondiale endurance riparte dall’Italia

IMOLA PRONTA AD ACCOGLIERE LA FIA WEC 6 HOURS OF IMOLA 2026. 14 CASE COSTRUTTRICI AL VIA. L'AUTODROMO CONFERMA IL PROPRIO RUOLO CENTRALE NEL MONDIALE ENDURANCE

