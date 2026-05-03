Carlotta Mantovan negli auguri alla figlia Stella il dolce ricordo di Fabrizio Frizzi

Il 3 maggio rappresenta un giorno importante per Carlotta Mantovan, poiché in questa data si festeggia il compleanno della figlia Stella, che quest’anno compie 13 anni. La madre ha condiviso sui social un messaggio di auguri, ricordando anche un volto noto che ha segnato la loro vita. La famiglia ha così celebrato un traguardo significativo, segnato dall’età che si avvicina all’adolescenza.

Il 3 maggio è una data molto speciale per Carlotta Mantovan, proprio oggi si celebra infatti il compleanno della figlia Stella che, quest’anno, compie 13 anni, salutando definitivamente l’infanzia. L’affettuosa mamma, con uno strappo al solito riserbo, ha scelto di celebrare la sua piccola sui social, in un post che si offre come dolce ricordo del papà Fabrizio Frizzi. Stella Frizzi compie 13 anni. Il 3 maggio 2026 Stella Frizzi diventa ufficialmente una teenager. La figlia di Carlotta Mantovan e Fabrizio Frizzi compie 13 anni e la mamma celebra l’importante ricorrenza con un dolce post social. Sul proprio profilo Instagram, la giornalista ha condiviso due foto di Stella ancora bambina, tenera neonata di bianco vestita che con la piccola manina stringe forte mamma e papà.🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Carlotta Mantovan, negli auguri alla figlia Stella il dolce ricordo di Fabrizio Frizzi Notizie correlate Leggi anche: Carlotta Mantovan, gli auguri per la figlia Stella e il ricordo di papà Fabrizio Frizzi Fabrizio Frizzi, otto anni dalla scomparsa: il ricordo di Conti e Clerici(Adnkronos) – Otto anni senza Fabrizio Frizzi, il volto buono della televisione italiana. Altri aggiornamenti Gli auguri speciali di Carlotta Mantovan per Stella con un messaggio per FabrizioCarlotta Mantovan fa degli auguri speciali a Stella che ormai è cresciuta e insieme a loro c'è sempre Fabrizio Frizzi ... ultimenotizieflash.com Carlotta Mantovan, gli auguri per la figlia Stella e il ricordo di papà Fabrizio Frizzi(Adnkronos) – Stella Frizzi spegne oggi 13 candeline. La figlia nata dall’amore tra la giornalista Carlotta Mantovan e il ... cremonaoggi.it