Carlotta Mantovan gli auguri per la figlia Stella e il ricordo di papà Fabrizio Frizzi

Oggi Stella Frizzi compie 13 anni. La ragazza, nata dall’unione tra la giornalista e il conduttore scomparso, festeggia il suo primo compleanno da teenager. La famiglia ha condiviso gli auguri pubblicamente, ricordando anche il padre scomparso alcuni anni fa. La ragazza rappresenta il legame tra il passato e il presente dei genitori, che hanno sempre mantenuto vivo il ricordo del conduttore.

(Adnkronos) – Stella Frizzi spegne oggi 13 candeline. La figlia nata dall'amore tra la giornalista Carlotta Mantovan e il compianto conduttore Fabrizio Frizzi è ufficialmente "una teenager". In un'occasione così speciale la mamma ha condiviso sul suo profilo social un post dedicato al traguardo della figlia, immaginando di scriverlo però a due mani: la sua e quella del papà Fabrizio, scomparso il 26 marzo 2018, all'età di 60 anni, a causa di una emorragia cerebrale. Sono due foto in bianco e nero, scattate il giorno del battesimo di Stella, condivise sui social: una mostra la mano della mamma, nell'altra c'è quella del papà.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate Fabrizio Frizzi, otto anni dalla scomparsa: il ricordo di Conti e Clerici(Adnkronos) – Otto anni senza Fabrizio Frizzi, il volto buono della televisione italiana. Cucina Botanica è mamma, gli auguri di Antonella Clerici a Carlotta PeregoUna bellissima notizia per i fan di Cucina Botanica: la food influencer, nota sui social per le sue ricette vegetali, è diventata mamma per la prima... Contenuti utili per approfondire Carlotta Mantovan fa gli auguri a Stella: nel post c’è un messaggio (nascosto) per Fabrizio FrizziLa bambina, nata dall'amore tra i due conduttori, è ormai adolescente e compie 13 anni. Otto anni fa la scomparsa del papà ... today.it Stella Frizzi, la figlia di Fabrizio Frizzi e Carlotta Mantovan compie 13 anni: la dolce dedica della mamma commuove i fanStella Frizzi compie 13 anni e Carlotta Mantovan pubblica sui social una bellissima dedica che riporta alla memoria papà Fabrizio Frizzi. libero.it