Chi è la moglie di Carlo Conti Francesca Vaccaro | dal colpo di fulmine dietro le quinte alla crisi e proposta di nozze | Per fortuna mi ha aspettato

Francesca Vaccaro ha incontrato Carlo Conti durante un evento lavorativo, spinta da un colpo di fulmine che ha cambiato il loro percorso. La relazione ha affrontato momenti difficili, culminati in una crisi che li ha messi alla prova. Nonostante tutto, lui le ha proposto di sposarlo, e lei ha accettato con emozione. La coppia ora si impegna a costruire un futuro insieme, lontano dai riflettori.

Francesca Vaccaro non è solo la moglie del conduttore di Sanremo 2026, con lei Carlo Conti ha cambiato vita, testa e cuore. « Per tanto tempo, fino a prima del matrimonio, ho sofferto di dongiovannite », ha raccontato il presentatore al Corriere della Sera. «La mia è una grande forma di amore per le donne, credo nasca dalla figura fortissima di mia mamma per cui nutro grandissima stima e ammirazione, per i suoi sacrifici, per le sue difficoltà», ha aggiunto. Specificando che quando ha annunciato le nozze con Francesca non ci credeva nessuno. «Io non avevo mai convissuto prima, mai nemmeno uno spazzolino da denti in più a casa mia». 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Chi è e cosa fa Francesca Vaccaro, moglie di Carlo ContiFrancesca Vaccaro, moglie di Carlo Conti, si occupa di gestione familiare e supporta il marito nel suo lavoro.

Chi è Francesca Vaccaro: la moglie di Carlo Conti, conduttore di Sanremo 2026Francesca Vaccaro ha deciso di parlare dopo aver scoperto che la sua presenza sui social era stata segnata da commenti offensivi.

