Carlo Conti | La pesca somiglia alla mia vita So aspettare anche per Sanremo la prima volta dissi no

Carlo Conti ha condiviso alcuni pensieri sulla sua passione per la pesca, un'attività che gli ha insegnato a essere paziente. Ha spiegato che questa passione si riflette nella sua vita quotidiana e nel suo lavoro. Ricorda anche di aver rifiutato per la prima volta la partecipazione a Sanremo, dimostrando una certa attitudine a aspettare il momento giusto. La sua narrazione mette in luce il legame tra hobby e caratteristiche personali.

Carlo Conti si racconta parlando di una delle sue grandi passioni: la pesca, che gli ha insegnato l'arte della pazienza. Il conduttore, poi, parla anche del suo legame con il figlio Matteo e del primo incontro con Baudo.🔗 Leggi su Fanpage.it

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