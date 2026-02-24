Gianna Pratesi a Carlo Conti nel Sanremo delle polemiche politiche | A casa mia tutti di sinistra non fascisti

Gianna Pratesi ha commentato con fermezza le polemiche politiche a Sanremo, spiegando che a casa sua tutti sono di sinistra e non fascisti. La sua affermazione è arrivata durante la prima serata del festival, mentre si discuteva di tensioni tra esponenti politici e pubblico. La cantante ha sottolineato come il suo ambiente familiare sia sempre stato contrario a qualsiasi forma di estremismo. La sua dichiarazione ha suscitato reazioni tra gli spettatori presenti.

"A casa mia siamo tutti di sinistra, non fascisti", ha detto Gianna Pratesi ospite della prima serata del Festival di Sanremo 2026. Ultra centenaria, è tra le prime donne ad aver votato al referendum del 46 che ha deciso tra Monarchia e Repubblica. Le sue parole risuonano ancora più forti in un Sanremo segnato dalle polemiche politiche, a partire da caso Pucci. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Ospite d'onore l'ultracentenaria Gianna Pratesi, che nel 1946 aveva votato al referendum istituzionale. Per chi aveva espresso una preferenza "Eravamo sicuri in casa mia. Tutti di sinistra", ha detto. "Ma come ha votato, per la Repubblica o per la monarchia" - facebook.com facebook

Conti: "signora Gianna (Pratesi) io l'ho invitata qua per dare un esempio ai giovani perché quello che hanno fatto i nostri nonni 80 anni, qualcuno ha anche perso la vita, per regalarci la libertà è straordinario". "Quello" si chiama Resistenza #Sanremo x.com