A Carinaro, un problema si presenta nelle vie del paese: il cibo destinato ai gattini attira i piccoli felini nel traffico, creando situazioni di pericolo. Nonostante le segnalazioni, il Comune non ha ancora preso provvedimenti per intervenire sulla gestione delle colonie feline. La presenza di cibo nelle strade sembra essere alla base dell’afflusso dei gatti, mentre le autorità locali non hanno avviato azioni concrete per risolvere la questione.

?? Cosa scoprirai Come si può nutrire i gatti senza trasformare le strade in trappole? Perché il Comune di Carinaro non interviene per gestire le colonie? Chi deve decidere dove spostare le ciotole per evitare i sinistri? Quali soluzioni concrete potrebbero fermare questa catena di morti quotidiane??? In Breve Gli incidenti avvengono tra via Palazzo e via Cavour durante le ore notturne. I residenti segnalano al Comune di Carinaro la mancanza di interventi operativi. La concentrazione di colonie f .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Carinaro: il cibo per i gattini attira i piccoli felini nel traffico

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