A Carinaro, un’indagine ha scoperto un sistema illecito legato alla gestione della logistica di un importante polo commerciale. Secondo le verifiche, si sarebbero utilizzate fatture false per un totale di 166 milioni di euro, permettendo di impiegare centinaia di lavoratori senza contratti diretti. Questa pratica avrebbe evitato alcuni obblighi fiscali e ridotto i costi legati al lavoro subordinato, con conseguenze sulla regolarità delle operazioni.

È quanto emerge da un’indagine della Guardia di Finanza di Napoli, coordinata dalla Procura di Napoli Nord e condotta in collaborazione con il Settore Contrasto Illeciti dell’Agenzia delle Entrate. L’inchiesta ha acceso i riflettori su una presunta frode fiscale legata ad appalti illeciti di manodopera nel comparto della grande distribuzione organizzata. Nel procedimento risultano indagate complessivamente 29 persone, tra individui e società, mentre i militari hanno eseguito un sequestro preventivo per oltre 30 milioni di euro. Il provvedimento è stato notificato dal Nucleo di polizia economico-finanziaria di Napoli su delega della Procura guidata da Domenico Airoma.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Carinaro, frode da 166 milioni e appalti illeciti: maxi inchiesta sulla logistica Conad nel Casertano

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