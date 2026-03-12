Livigno | 5 gattini uccisi nel cassonetto c’è un indagato

A Livigno, nella provincia di Sondrio, cinque gattini di pochi giorni sono stati trovati morti all’interno di un cassonetto dell’indifferenziata in via Bork. La polizia ha aperto un’indagine e ha identificato un sospettato nel caso. La scoperta ha suscitato scalpore tra i residenti e ha portato all’attenzione le condizioni di abbandono degli animali nella zona.

Una scoperta agghiacciante ha scosso la comunità di Livigno, nella provincia di Sondrio: cinque gattini di pochi giorni sono stati ritrovati privi di vita all'interno di un cassonetto dell'indifferenziata in via Bork. La notizia è emersa giovedì 12 marzo 2026, quando un cittadino attento ha segnalato l'accaduto alle autorità locali. Le indagini della polizia hanno già permesso di identificare un presunto responsabile, ora indagato dalla Procura della di Sondrio. Sebbene il contenitore dei rifiuti non fosse dotato di telecamere dirette, le riprese provenienti da dispositivi vicini hanno fornito gli elementi necessari per ricostruire i conferimenti avvenuti la mattina del 27 febbraio.