Forti raffiche di vento alberi a rischio crollo | la sindaca chiude parchi villa e cimitero

A causa delle raffiche di vento previste per lunedì 13 aprile e fino alle prime ore di martedì 14 aprile, il Comune ha deciso di chiudere alcuni spazi pubblici. La misura riguarda i parchi giochi recintati, la villa comunale e il cimitero, con l’obiettivo di prevenire eventuali incidenti causati dalla caduta di alberi o rami. La decisione è stata presa con un’ordinanza firmata dalla sindaca.

A causa del forte vento, la cui intensità è destinata ad aumentare nel corso della giornata di lunedì 13 aprile, fino alle 7 di martedì 14, la sindaca Maria Aida Episcopo ha disposto, con apposita ordinanza, la chiusura dei parchi giochi comunali recintati, della villa comunale e del cimitero.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Forti raffiche di vento a Roma e nel Lazio oggi primo aprile: parchi e cimiteri chiusi, alberi crollatiVento forte su Roma e tutto il Lazio: chiusi parchi e cimiteri sul litorale romano.

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