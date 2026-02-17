ex carcere di santo stefano giuseppe marinello nominato responsabile unico del contratto

Giuseppe Marinello è stato nominato responsabile unico del contratto per il restauro dell’ex carcere di Santo Stefano, un edificio storico che ha subito anni di abbandono. Il progetto, ispirato al modello del Panopticon di Jeremy Bentham e ideato dall’ingegnere Francesco Carpi sotto i Borboni, mira a preservare le sue caratteristiche architettoniche uniche. Nei prossimi mesi, inizieranno i lavori di ristrutturazione, che coinvolgeranno anche la valorizzazione degli spazi interni e degli elementi originali.

Ispirato al Panopticon di Jeremy Benthan, progetto e realizzato dall’ingegnere Francesco Carpi durante il regno borbonico, l’ex carcere di Santo Stefano in Ventotene sarà presto restaurato e valorizzato per il particolare interesse storico artistico di cui è intriso. A prendere le redini degli interventi, Giuseppe Marinello, nominato Responsabile Unico del Contratto (RUC) dal ministro del per gli Affari europei, il Pnrr e le Politiche di coesione, Tommaso Foti. Una nomina che si aggiunge al ruolo di cui l’onorevole è stato investito il 30 dicembre 2025 di Commissario straordinario di Governo per il recupero dell’ex carcere. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

