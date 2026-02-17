Ex carcere di Santo Stefano Giuseppe Marinello nominato responsabile Unico del Contratto
Giuseppe Marinello è stato nominato responsabile unico del contratto per il restauro dell’ex carcere di Santo Stefano, un edificio storico che ha subito anni di abbandono. Il progetto, ispirato al modello del Panopticon di Jeremy Bentham e ideato dall’ingegnere Francesco Carpi sotto i Borboni, mira a preservare le sue caratteristiche architettoniche uniche. Nei prossimi mesi, inizieranno i lavori di ristrutturazione, che coinvolgeranno anche la valorizzazione degli spazi interni e degli elementi originali.
Ispirato al Panopticon di Jeremy Benthan, progetto e realizzato dall’ingegnere Francesco Carpi durante il regno borbonico, l’ex carcere di Santo Stefano in Ventotene sarà presto restaurato e valorizzato per il particolare interesse storico artistico di cui è intriso. A prendere le redini degli interventi, Giuseppe Marinello, nominato Responsabile Unico del Contratto (RUC) dal ministro del per gli Affari europei, il Pnrr e le Politiche di coesione, Tommaso Foti. Una nomina che si aggiunge al ruolo di cui l’onorevole è stato investito il 30 dicembre 2025 di Commissario straordinario di Governo per il recupero dell’ex carcere. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Ventotene–Santo Stefano, Giuseppe Marinello nominato commissario straordinario per il recupero dell’ex carcere borbonicoIl presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha nominato Giuseppe Marinello commissario straordinario per il restauro e la valorizzazione dell’ex carcere borbonico di Ventotene–Santo Stefano.
Ex carcere di Santo Stefano: primo sopralluogo del nuovo commissario Giuseppe MarinelloIl nuovo commissario Giuseppe Marinello ha effettuato il primo sopralluogo all’ex carcere di Santo Stefano, nominato dal Governo per il restauro e la valorizzazione dell’antico complesso borbonico di Ventotene.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Cis S.Stefano/Ventotene, Foti convoca il 17 febbraio il Tavolo Istituzionale; Siena: CellaMusica, il rock che unisce detenuti e comunità esterna; Rigenerazione ex Carcere Sant’Agostino di Savona: al via un concorso di idee per studenti; Agente ai domiciliari: Forniva droga ai detenuti.
Sarkozy entra nel carcere di La Santé, l'uscita di casa mano nella mano con Carla Bruni. Cella di 9 metri e un'ora d'aria al giornoL'ex presidente francese, Nicolas Sarkozy, è entrato in automobile nel carcere della Santé, passando tra una folla di sostenitori e amici, con i giornalisti, tenuta a distanza da uno schieramento di ... corriereadriatico.it
L'ex presidente francese Sarkozy pubblicherà un libro sui 20 giorni trascorsi in carcereNel libro Le journal d’un prisonnier, in uscita il prossimo mese, Nicolas Sarkozy ripercorre i 20 giorni trascorsi nel carcere di La Santé, da cui è stato rilasciato il 10 novembre L’ex presidente ... it.euronews.com
Il Teatro Sannazaro di Napoli, «'a bumbiniera» il giorno di Santo Stefano del 2027, avrebbe celebrato 180 anni dalla sua inaugurazione, avvenuta il 26 dicembre 1847 Oggi è stato avvolto dalle fiamme: https://fanpa.ge/HS6sd facebook
La seguente partenza è stata soppressa: Data: 16/02 Tratta: Porto Santo Stefano - Isola del Giglio Orario: 19:00 #traghetti x.com