Nella zona metropolitana di Napoli e nell’area flegrea, le forze dell’ordine hanno condotto un’ampia operazione che ha portato al sequestro di merce, all’arresto di alcune persone coinvolte in attività di spaccio e a numerose sanzioni amministrative. Durante le operazioni sono stati colpiti vari gruppi dediti a traffici illeciti legati allo spaccio di sostanze e al lavoro in nero.

Le forze dell’Arma in un’operazione massiccia tra l’area metropolitana di Napoli e la zona flegrea hanno colpito diverse realtà illegali, portando a sequestri di cibo, arresti per spaccio e numerose sanzioni amministrative. I controlli, che hanno coinvolto diverse compagnie dei Carabinieri, hanno messo in luce criticità che spaziano dal lavoro nero nelle attività commerciali alla microcriminalità urbana, fino al controllo abusivo del territorio. Dall’economia sommersa al controllo del territorio: il bilancio dei presidi nelle zone nord e ovest. Le attività di verifica hanno preso il via con una forte presenza dei militari della compagnia del Vomero, concentrata sulle direttrici stradali di Piscinola e Chiaiano.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Napoli, raid dei Carabinieri: sequestri e arresti tra spaccio e nero

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