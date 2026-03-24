Carabinieri in azione tra Mirabella Eclano e Valle Ufita | controlli straordinari denunce e sequestri

Tra Mirabella Eclano e la Valle Ufita, i Carabinieri hanno effettuato controlli straordinari nel territorio. Durante le operazioni sono state identificate diverse persone, e sono stati effettuati sequestri di materiali e denunce. I servizi sono stati disposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino e continuano nel territorio.

Proseguono i servizi di controllo del territorio disposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino. In attuazione delle più recenti direttive impartite dal Prefetto, Dott.ssa Rossana Riflesso, l’Arma irpina ha intensificato una serie di controlli straordinari che stanno interessando diversi settori della provincia, in particolare durante le ore serali e notturne. In tale contesto, la scorsa notte, la Compagnia Carabinieri di Mirabella Eclano ha predisposto un articolato dispositivo di prevenzione e contrasto ai fenomeni delittuosi, con specifica attenzione ai luoghi di aggregazione e alle aree periferiche. Le attività di perlustrazione e controllo hanno interessato il territorio del comune eclanese e vari centri della Valle Ufita. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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