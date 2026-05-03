Carabinieri | il maggiore De Donno lascia il comando di San Lazzaro

Il maggiore De Donno ha lasciato il comando dei Carabinieri a San Lazzaro. Al suo posto, è stato nominato un nuovo ufficiale che assumerà le funzioni di responsabile operativo. La staffetta tra i due ufficiali avviene in un momento di attenzione crescente sulla sicurezza locale. Le autorità hanno comunicato i dettagli della transizione e i primi interventi programmati dal nuovo comandante.

? Cosa scoprirai Chi prenderà il posto del maggiore al comando di via Poggi?. Come cambierà la sicurezza locale con il nuovo responsabile operativo?. Quali risultati ha ottenuto De Donno nel rapporto con il Comune?. Perché il passaggio di consegne garantisce la continuità del presidio?.? In Breve Carriera di De Donno iniziata a Iglesias e proseguita tra Catania e Caltagirone.. Sindaca Marilena Pillati ringrazia il militare per il dialogo con l'amministrazione comunale.. Luogotenente Alessandro Lumia assume il comando operativo garantendo continuità al servizio locale.. De Donno conclude 43 anni di servizio dopo tre anni a San Lazzaro.. Il maggiore Luigi De Donno lascia il comando del Nucleo operativo di San Lazzaro dopo tre anni di servizio presso la compagnia di via Poggi, raggiungendo oggi i sessant’anni.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Carabinieri: il maggiore De Donno lascia il comando di San Lazzaro Notizie correlate Andria, promozione al Comando della Compagnia Carabinieri: nuove insegne per il Maggiore Pierpaolo ApolloANDRIA (Barletta-Andria-Trani) – Cerimonia ufficiale presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Barletta-Andria-Trani per la consegna delle... Incidente A14 Bologna: riaperto il tratto Castel San Pietro–San LazzaroÈ stato riaperto solo questa mattina alle 7 di questa mattina il tratto dell’autostrada A14 Bologna-Taranto compreso tra Castel San Pietro e Bologna... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Il comandante del Nucleo operativo saluta; In due sul monopattino senza casco: sbalzati sull'asfalto dopo lo scontro; Il paese chiede sicurezza. La minoranza all’attacco; Il comandante del Nucleo operativo saluta. Il comandante del Nucleo operativo salutaRaggiunti i 43 anni di servizio e i sessanta di età per il maggiore De Donno, che va in pensione. La sindaca: Con lui più legalità ... ilrestodelcarlino.it Carabinieri, cambia il comandante della Compagnia di SanluriIl comandante della Compagnia di Sanluri saluta la Sardegna. Il maggiore Aldo Meluccio lascia l'Isola dopo cinque anni: assumerà un nuovo incarico in Emilia Romagna al comando della Compagnia ... ansa.it A SAN LAZZARO DI SAVENA FESTA DELLA FAMIGLIA 2026 - facebook.com facebook