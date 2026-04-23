A Andria si è svolta una cerimonia ufficiale presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Barletta-Andria-Trani, durante la quale sono state consegnate le nuove insegne di grado al Maggiore Pierpaolo Apollo, comandante della Compagnia di Andria. La cerimonia ha visto la presenza di ufficiali e autorità locali, confermando la promozione del militare.

ANDRIA (Barletta-Andria-Trani) – Cerimonia ufficiale presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Barletta-Andria-Trani per la consegna delle nuove insegne di grado al Maggiore Pierpaolo Apollo, comandante della Compagnia di Andria. La consegna è stata effettuata dal Colonnello Massimiliano Galasso, Comandante Provinciale dell’Arma, in un momento simbolico che ha sancito la recente promozione dell’ufficiale. Originario della provincia di Caserta, il Maggiore Apollo è alla guida della Compagnia di Andria dal settembre 2022. Nel corso del suo incarico si è distinto per il radicamento nel territorio, per il dialogo costante con istituzioni e comunità locali e per una presenza attiva nei confronti del personale dipendente.🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Andria, promozione al Comando della Compagnia Carabinieri: nuove insegne per il Maggiore Pierpaolo Apollo

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