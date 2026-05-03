Carabinieri chiesti fondi per la caserma

I carabinieri hanno avanzato una richiesta di fondi per la ristrutturazione e l’ampliamento della caserma locale. La richiesta è stata presentata alle autorità competenti, che dovranno valutare la proposta nel contesto delle risorse disponibili. La notizia arriva in un momento in cui si discute di investimenti per la sicurezza pubblica e l’efficienza delle forze dell’ordine. La decisione sui fondi potrebbe influenzare i lavori di manutenzione e miglioramento dell’edificio.

Un bilancio in salute accende il dibattito sulle priorità degli investimenti pubblici. A intervenire è l’ Unione Sindacale Italiana Carabinieri, che accoglie positivamente l’ avanzo di amministrazione superiore ai due milioni di euro registrato dal Comune di Misano Adriatico, indicando però una direzione precisa: destinare parte delle risorse alla manutenzione della locale caserma dei Arma dei Carabinieri, immobile di proprietà comunale. In una nota congiunta, i segretari regionali Carmelo Cangemi e Luciano Mazzilli sottolineano come la solidità finanziaria dell’ente rappresenti "l’occasione ideale" per programmare interventi non più rinviabili su una struttura che, evidenziano, necessita di attenzione sia sul piano della manutenzione ordinaria sia straordinaria.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Carabinieri, chiesti fondi per la caserma Per Ferriere e dintorni solo chiacchiere: i fondi per ponte Bailey dove sono Notizie correlate Convoca più volte una 20enne in caserma senza ragioni di servizio: chiesti 2 anni per ex comandante dei carabinieriLa Procura di Milano ha chiesto una condanna in primo grado a 2 anni, con sospensione, per l'ex comandante dei carabinieri di San Donato Milanese. Leggi anche: Pc e tv con fondi Ue:chiesti 16 arresti Contenuti di approfondimento Si parla di: Carabinieri, chiesti fondi per la caserma; Mi ha rotto lo specchietto dell’auto e prova a scortarla fino al bancomat per rubarle 500 euro. Carabinieri, chiesti fondi per la casermaIl sindacato sollecita il Comune di Misano a investire parte dell’avanzo di bilancio per riqualificare struttura, uffici e alloggi ... ilrestodelcarlino.it