Convoca più volte una 20enne in caserma senza ragioni di servizio | chiesti 2 anni per ex comandante dei carabinieri

La Procura di Milano ha chiesto due anni di reclusione con sospensione per l’ex comandante dei carabinieri di San Donato Milanese. La vicenda riguarda una giovane donna che, senza motivo, è stata convocata più volte in caserma. Le accuse si concentrano su queste chiamate ripetute, che hanno portato a una richiesta di condanna per abuso d’ufficio. La sentenza arriverà nei prossimi mesi.

La Procura di Milano ha chiesto una condanna in primo grado a 2 anni, con sospensione, per l'ex comandante dei carabinieri di San Donato Milanese. Il 50enne è accusato di stalking nei confronti di una 20enne.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Carabinieri San Donato Comandante dei carabinieri si uccide con la pistola di servizio in caserma a Tursi: aveva 31 anni Comandante dei carabinieri morto in caserma a Tursi vicino Matera, Marco Lomagistro aveva 31 anni La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Carabinieri San Donato Argomenti discussi: Piano dei rifiuti in scadenza, le associazioni chiedono di convocare con urgenza l'Osservatorio; Comune di Ferrara: prosegue lo stato di agitazione delle lavoratrici e dei lavoratori; LUCA TABBIANI CONVOCA 19 GIOCATORI PER LA GARA DI SERIE C SKY WIFI IN TRASFERTA CONTRO LA PERGOLETTESE; Playoff mondiale, Gattuso pensa di chiamare un esordiente per il playoff mondiale. Convoca più volte una 20enne in caserma senza ragioni di servizio: chiesti 2 anni per ex comandante dei carabinieriLa Procura di Milano ha chiesto una condanna in primo grado a 2 anni, con sospensione, per l'ex comandante dei carabinieri di San Donato Milanese ... fanpage.it Abbiamo chiesto la convocazione del Consiglio comunale per discutere problemi urgenti del paese. La Presidenza ha rinviato più volte la convocazione, chiedendo per ben due volte integrazioni ed arrivando a chiedere ai Consiglieri di dichiarare prima - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.