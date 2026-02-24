Pc e tv con fondi Ue | chiesti 16 arresti

La Procura europea ha chiesto l’arresto di 16 persone coinvolte in un caso legato a fondi Ue per Pc e TV. Tra i sospettati ci sono docenti, ricercatori, insegnanti, manager e dipendenti di aziende informatiche. Le indagini hanno portato alla luce un presunto sistema fraudolento che ha sottratto risorse pubbliche destinate a progetti tecnologici. Gli investigatori stanno eseguendo le misure cautelari in diverse città italiane.

18.35 La Procura europea (Eppo) ha chiesto l'arresto di 16 persone, tra docenti universitari, ricercatori, insegnanti, manager e dipendenti di società informatiche. L'accusa è di corruzione. I docenti indagati avrebbero fatto in modo che gli affidamenti di forniture e servizi, in gran parte con fondi Ue, agli enti per cui lavoravano andassero a società informatiche dalle quali ottenevano in cambio cellulari, smart tv e personal computer per sé e per i familiari. Chiesti arresti domiciliari. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Cresta sui fondi Ue, chiesti 16 arresti per corruzione: docenti e ricercatori in Sicilia e CampaniaPer un caso di corruzione sui fondi europei, la Procura Europea ha richiesto 16 arresti di docenti universitari, ricercatori e dirigenti di aziende informatiche in Sicilia e Campania.

Corruzione e fondi Ue, la Procura europea chiede l'arresto di 16 docenti e ricercatori italiani. "Con il tesoretto compravano pc e tv"La Procura europea ha richiesto l’arresto di 16 docenti e ricercatori italiani coinvolti in un’indagine sulla corruzione legata ai fondi europei.

