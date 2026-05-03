Capraia la comunità omaggia con una festa la dottoressa

A Capraia, una comunità locale ha organizzato una festa in onore di una dottoressa, che nel 2021, appena laureata, si era trasferita sull’isola per il suo primo incarico professionale. La donna, ora 35enne, ha iniziato a lavorare nell’isola nel livornese, dando inizio alla sua carriera in un contesto diverso da quello urbano. La celebrazione è stata un modo per ringraziare e ricordare il suo arrivo e il suo contributo alla comunità.

Nel 2021, fresca di laurea, la dottoressa Beatrice Becattini, oggi 35enne, era approdata a Capraia, nel livornese, per la sua prima esperienza lavorativa. Sull'isola manca un Pronto soccorso e il medico diventa l'unico punto di riferimento 24 ore su 24. Dopo cinque anni è tornata a Siena, salutando l'isola. Un addio carico di emozione, perché l’intera comunità ha voluto omaggiarla con una grande festa.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Capraia, la comunità omaggia con una festa la dottoressa Notizie correlate Capraia saluta la dottoressa Beccatini: "È stata un punto di riferimento per tutta la comunità"Grande festa a Capraia, all'insegna della partecipazione e della riconoscenza, per salutare la dottoressa Beatrice Beccatini. "Primavera, con la festa rinasce una comunità"Il sindaco di Baiso Fabio Spezzani dà risalto alla serata di ‘festa della primavera’, considerata ’Una danza della comunità’, evidenziando il valore...