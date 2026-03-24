Primavera con la festa rinasce una comunità

Il sindaco di Baiso Fabio Spezzani dà risalto alla serata di ‘ festa della primavera ’, considerata ’Una danza della comunità’, evidenziando il valore di iniziative che promuovono cultura con la presenza di giovani che sono il sostegno della comunità del territorio del comune di Baiso. A guidare il pubblico è stato Mimmo Delli Paoli, presidente del Centro Danza Appennino, che ha condotto la serata con passione e coinvolgimento, dando anche prova del suo talento vocale in un’ottima esibizione canora. Sul palco, le coreografie curate dal Direttore Artistico Francesco Melillo per classica e per assoli secondo il repertorio, Donatella De Nadai per hip hop e moderno, Gabriela Cantù per il flamenco e Marzia Deiana per hip hop baby della nuova sezione della scuola aperta a Baiso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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