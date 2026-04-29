Capraia saluta la dottoressa Beccatini | È stata un punto di riferimento per tutta la comunità

A Capraia si è tenuta una cerimonia per salutare la dottoressa Beatrice Beccatini, con una forte partecipazione della comunità locale. La festa ha visto la presenza di numerosi cittadini, che hanno espresso gratitudine nei confronti della dottoressa, definendola un punto di riferimento per il paese. L’evento si è svolto in un clima di festa e riconoscenza, riunendo persone di tutte le età.

Grande festa a Capraia, all'insegna della partecipazione e della riconoscenza, per salutare la dottoressa Beatrice Beccatini. Dopo cinque anni di attività come medico della continuità assistenziale, infatti, la professionista - come reso noto dall'Asl - ha lasciato il servizio per proseguire il.🔗 Leggi su Livornotoday.it Notizie correlate Punto di riferimento fondamentale per la salute e il benessere della comunitàUn traguardo che parla di professionalità e presenza continua, di cura e vicinanza ai cittadini. In pensione lo storico pediatra De Feo: "Punto di riferimento per la comunità""Ha saputo che era l’ultimo giorno di lavoro ed è venuto a salutarmi anche un nonno.