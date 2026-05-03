Capolavori romantici Mariotti oggi al Maggio

Al terzo concerto dell’88° Festival del Maggio, sono in programma due opere romantiche e due interpreti di rilievo. L’evento si svolge oggi, portando sul palco composizioni di questo periodo musicale e artisti di fama. La serata si concentra sulla musica romantica, offrendo al pubblico un’esperienza con brani e performance di rilievo.

Due capolavori romantici e due grandi interpreti segnano il terzo appuntamento sinfonico dell’88° Festival del Maggio. Oggi alle 17 in Sala Mehta, il programma del concerto riunisce due pilastri del repertorio romantico, dalla straordinaria forza espressiva e dalla presa immediata sul pubblico: il Concerto n. 1 op.23 per pianoforte e orchestra di Cajkovskij e la Sinfonia n. 9 op.95 ’Dal Nuovo Mondo’ di Dvorák: l’uno reso celebre dall’attacco travolgente, l’energia, il lirismo e il dialogo appassionato tra solista e orchestra, l’altro ispirato dal folclore americano pur inglobato in un linguaggio sinfonico marcatamente europeo. Sul podio, alla guida dell’Orchestra del Maggio, torna Michele Mariotti, uno dei direttori più acclamati sulla scena internazionale.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Capolavori romantici. Mariotti oggi al Maggio Notizie correlate Maggio Musicale: Michele Mariotti sul podio e Andrea Lucchesini al pianoforte per ?ajkovskij e Dvo?ákFIRENZE – Nell’ambito dell’88º Festival del Maggio Musicale Fiorentino, domenica 3 maggio alle 17, nella Sala Zubin Mehta del Teatro del Maggio,... Pagliacci e Cavalleria rusticana al Maggio: due capolavori, un’unica grande rilettura \ VIDEODal 22 febbraio al 3 marzo il celebre dittico, in ordine invertito, torna in scena con l’allestimento della Dutch National Opera e la direzione di...