Maggio Musicale | Michele Mariotti sul podio e Andrea Lucchesini al pianoforte per ?ajkovskij e Dvo?ák

Nell'ambito del Maggio Musicale, sul palco si esibiranno Michele Mariotti alla direzione e Andrea Lucchesini al pianoforte, con un programma dedicato a due compositori russi e cechi. La serata prevede l'esecuzione del “Concerto n. 1 in si bemolle minore” per pianoforte e orchestra e si concluderà con la Sinfonia n. (numero non specificato). La programmazione musicale si svolge in un teatro dedicato alle grandi opere sinfoniche e concertistiche.

FIRENZE – Nell’ambito dell’88º Festival del Maggio Musicale Fiorentino, domenica 3 maggio alle 17, nella Sala Zubin Mehta del Teatro del Maggio, Michele Mariotti torna sul podio per dirigere il “Concerto n. 1 in si bemolle minore” per pianoforte e orchestra di Pëtr Il’ic Cajkovskij, solista Andrea Lucchesini, e la Sinfonia n. 9 “Dal nuovo mondo” di Antonín Dvorák. Il “Concerto n. 1 in si bemolle minore op. 23 per pianoforte e orchestra” di Pëtr Il’ic Cajkovskij, fra le più note composizioni del compositore, scritto tra la fine del 1874 e gli inizi del 1875, fu inizialmente dedicato a Nikolaj Rubinštejn, direttore del Conservatorio di Mosca e pianista, con il proposito che lo stesso Rubinštejn lo eseguisse per la prima volta in pubblico.🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Maggio Musicale: Michele Mariotti sul podio e Andrea Lucchesini al pianoforte per ?ajkovskij e Dvo?ák Notizie correlate Leggi anche: Maggio Musicale: Zubin Mehta, festa dei 90 anni sul podio. Con bacchetta d’oro, applausi e coriandoli Nuovo Concerto del Sabato al conservatorio con la "sfida musicale" tra chitarra e pianoforteSabato 21 febbraio, alle 17, arriva un nuovo Concerto del Sabato al Conservatorio Cantelli di Novara. Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Michele Mariotti torna al Maggio: Non chiamatela musica nazionalpopolare, ma capolavori; FIRENZE CELEBRA LA MUSICA: TORNA IL MAGGIO MUSICALE FIORENTINO; - Teatrionline; Musica e Teatro a Maggio 2026. Maggio Musicale: Michele Mariotti sul podio e Andrea Lucchesini al pianoforte per ?ajkovskij e Dvo?ákIn programma il Concerto n. 1 in si bemolle minore per pianoforte e orchestra del primo e Sinfonia n. 9 Dal nuovo mondo del secondo ... firenzepost.it #musica Sabato 2 maggio prende il via una nuova edizione del Maggio musicale persicetano organizzato da Pro Loco S. Giovanni in Persiceto in collaborazione col Comune. Sabato 2 maggio alle ore 17:30, presso la Chiesa di Sant'Apollinare, si terrà l'inaug - facebook.com facebook Festival del Maggio Musicale Fiorentino numero 88: ZUBIN MEHTA DIRIGE LA NONA SINFONIA DI BEETHOVEN PER I SUOI 90 ANNI mercoledì 29 aprile, alle 20, il maestro sale sul podio della Sala Grande. Una mostra fotografica nel Foyer con 90 scatti ripe x.com